OnePlus готовится к релизу Buds Ace

Мы уже решили, что знаем всё о грядущей презентации компании OnePlus, но на деле оказалось, что это совсем не так. Сегодня инсайдеры поведали нам о том, что компания планирует уже 7 февраля официально представить умные беспроводные наушники OnePlus Buds Ace, которые позволят пользователю получить до 36 часов работы от одного заряда батареи. Правда, ничего удивительного на самом деле в этом нет, потому что речь идёт не об автономности устройства, а об общей автономности с учётом зарядного кейса — пользователь просто подключает наушники в него и получает дополнительное время автономной работы. При этом ничего конкретно про сами наушники нам не сообщили, но есть мнение, что это будет практически флагманское решение производителя.

Дело в том, что OnePlus Buds Ace будут поставляться с поддержкой технологии активного шумоподавления. Обычно такого рода технологии не устанавливаются на совсем уж бюджетные наушники, так что есть предположение, что новинка OnePlus Buds Ace будет либо устройством среднего класса, либо флагманом. Информации о характеристиках, конечно же, нет, как и данных о цене или дизайне. Будем надеяться, что производитель понимает своё положение и адекватно оценивает конкурентов, которых на рынке на самом деле предостаточно. И если цена у наушников будет слишком высокой, то никто на самом деле покупать OnePlus Buds Ace не станет, потому что выбор сейчас огромен и пользователь может взять гаджет от любого бренда. Будем ждать презентацию и скоро всё узнаем.