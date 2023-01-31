OnePlus готовится к релизу Buds Ace

Дело в том, что OnePlus Buds Ace будут поставляться с поддержкой технологии активного шумоподавления. Обычно такого рода технологии не устанавливаются на совсем уж бюджетные наушники, так что есть предположение, что новинка OnePlus Buds Ace будет либо устройством среднего класса, либо флагманом. Информации о характеристиках, конечно же, нет, как и данных о цене или дизайне. Будем надеяться, что производитель понимает своё положение и адекватно оценивает конкурентов, которых на рынке на самом деле предостаточно. И если цена у наушников будет слишком высокой, то никто на самом деле покупать OnePlus Buds Ace не станет, потому что выбор сейчас огромен и пользователь может взять гаджет от любого бренда. Будем ждать презентацию и скоро всё узнаем.