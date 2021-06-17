OnePlus и OPPO объединились в одну компанию

Основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау объявил о слиянии компании с OPPO. Нельзя сказать, что эта новость кого-то серьёзно удивила, так как обе компании принадлежат BBK Electronics, да и в прошлом году он уже объявил об объединили своей команду по исследованиям и разработкам с командой OPPO. Более того, Пит Лау взял на себя дополнительную ответственность в компании OPPO по управлению продуктовой стратегией. Стоит отметить, что недавно представленные смартфоны серии OnePlus 9, выпущенные в Китае, работают под управлением операционной системы OPPO ColorOS на базе Android вместо собственной HydrogenOS, которая является китайской версией OxygenOS.

На фоне данного заявления возникает вопрос относительно будущего OxygenOS, учитывая, что OnePlus теперь официально объединился с OPPO. Но, похоже, что операционная система от OnePlus никуда не денется. Компания подтвердила изданию MySmartPrice, что смартфоны этого бренда продолжат работать с пользовательским интерфейсом OxygenOS на базе Android. Однако есть вероятность, что в будущем OxygenOS может иметь дизайн и функции, аналогичные ColorOS. Конечно, в настоящее время это всего лишь предположение, и нам придется подождать несколько месяцев или лет, чтобы узнать наверняка. В будущем OnePlus будет работать как суббренд OPPO, но бренд останется прежним и продолжит работать независимо, говорит Пит Лау. Он сказал, что этот шаг откроет для компании больше ресурсов, которые можно будет использовать для создания более качественных продуктов.