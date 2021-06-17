OnePlus и OPPO объединились в одну компанию

На фоне данного заявления возникает вопрос относительно будущего OxygenOS, учитывая, что OnePlus теперь официально объединился с OPPO. Но, похоже, что операционная система от OnePlus никуда не денется. Компания подтвердила изданию MySmartPrice, что смартфоны этого бренда продолжат работать с пользовательским интерфейсом OxygenOS на базе Android. Однако есть вероятность, что в будущем OxygenOS может иметь дизайн и функции, аналогичные ColorOS. Конечно, в настоящее время это всего лишь предположение, и нам придется подождать несколько месяцев или лет, чтобы узнать наверняка. В будущем OnePlus будет работать как суббренд OPPO, но бренд останется прежним и продолжит работать независимо, говорит Пит Лау. Он сказал, что этот шаг откроет для компании больше ресурсов, которые можно будет использовать для создания более качественных продуктов.
Основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау объявил о слиянии компании с OPPO. Нельзя сказать, что эта новость кого-то серьёзно удивила, так как обе компании принадлежат BBK Electronics, да и в прошлом году он уже объявил об объединили своей команду по исследованиям и разработкам с командой OPPO. Более того, Пит Лау взял на себя дополнительную ответственность в компании OPPO по управлению продуктовой стратегией. Стоит отметить, что недавно представленные смартфоны серии OnePlus 9, выпущенные в Китае, работают под управлением операционной системы OPPO ColorOS на базе Android вместо собственной HydrogenOS, которая является китайской версией OxygenOS.