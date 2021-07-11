OnePlus и OnePlus 6T получают открытую бета-версию OxygenOS 11 на базе Android 11

Смартфоны OnePlus и OnePlus 6T получили открытое бета-обновление пользовательского интерфейса OxygenOS 11 на базе Android 11. Это означает, что пользователи смогут протестировать новое программное обеспечение на устройстве и указать на недочеты разработчикам. Затем должна выйти стабильная OxygenOS 11 на базе Android 11. Новое обновление улучшит камеру, переработанный интерфейс для более удобного пользования и многое другое. Перед установкой бета-версии настоятельно рекомендуется сделать полную резервную копию смартфона.

Напомним, что оба устройства были запущены Android 8.1, а затем обновились до Android 9 и Android 10.