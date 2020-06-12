OnePlus начала работу над смартфоном OnePlus 9 Pro

Концепт дизайн смартфона OnePlus 9 Pro уже разработан. Компания планирует завершить его в 2021 году. Дизайн смартфона выглядит футуристично. OnePlus 9 Pro получит множество новых функций. Глядя на изображения, можно сказать, что смартфон получит безрамочный дисплей и "невидимую" камеру на задней панели благодаря электрохромному стеклу, который скрывает камеру если она не используется.

Из других спецификаций: новая модель будет оснащена процессором Snapdragon 875, беспроводной зарядкой 60 Вт, батарея емкостью 5000 мАч. Компания планирует сотрудничать с Visionox, которая разработала новую технологию расположения камеры под дисплеем на лицевой панели. Глядя на все это можно с уверенностью сказать, что компания OnePlus движется в правильном направлении.
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