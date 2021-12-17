OnePlus начала рассылать стабильную версию OxygenOS 12

Ранее в декабре OnePlus официально представила первую стабильную версию OxygenOS 12 на базе операционной системы Android 12 для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro5G. К сожалению, обновление вызвало проблемы у многих пользователей, поэтому компания решила отключить апдейт и исправить баги, прежде чем выпускать его снова. Стоит напомнить, что , почти в то же время у Samsung была очень похожая проблема с выпуском стабильного One UI 4.0 для Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3. Однако, возвращаясь к актуальной теме, кажется, что OnePlus взяла ситуацию под контроль и теперь снова продвигает стабильную версию OxygenOS 12 для пользователей OnePlus 9 и 9 Pro. Версия имеет номер «C.39» и содержит следующие изменения:

Улучшена плавность разблокировки отпечатком пальца.Оптимизировано энергопотребление системы для продления срока службы батареи.Исправлена ​​проблема с разрывом экрана при возврате на главный экран в некоторых играх.Исправлена ​​ошибка, из-за которой в панели уведомлений отображалась пустая панель.Обновлён патч безопасности Android до 2021.12.Увеличена скорость запуска приложения.Улучшен эффект изображения основной камеры.Исправлена ​​проблема, из-за которой не удавалось подключиться к мобильным данным в определенных сценариях.Теперь имейте в виду, что обновление не распространяется всем сразу. Как и в случае с предыдущими версиями, OnePlus выпускает последнюю доступную версию OxygenOS для региона за регионом своих пользователей.