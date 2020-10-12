OnePlus начала развертывание свежей прошивки OxygenOS 11

Счастливым обладателям смартфонов OnePlus 8 или OnePlus 8 Pro скоро поступит последнее обновление OxygenOS 11 на базе Android 11. Свежая прошивка будет распространяться по беспроводной сети (OTA) и в течение нескольких дней постепенно достигнет большего числа пользователей OnePlus 8 и 8 Pro. Кроме того, OnePlus планирует развернуть OxygenOS 11 на других устройствах, таких как OnePlus 7T Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7Pro, OnePlus 7, OnePlus 6T, OnePlus 6 и OnePlus Nord.

OxygenOS 11 содержит исправление ошибок и совершенно новый пользовательский интерфейс, оптимизированный для стабильности. Игровой режим Fnatic Mode теперь предлагает три стиля уведомлений во время игры, среди прочего, функцию быстрого ответа для WhatsApp и Instagram. Общие улучшения были внесены в функцию Ambient Display, а в раскрывающемся меню также доступна новая комбинация клавиш для Dark Mode. Напомним, для установки требуется 3 ГБ памяти и не менее 30% заряда устройства.