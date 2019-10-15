OnePlus не торопится запустить свой второй флагман с поддержкой 5G

Несмотря на слухи о том, что OnePlus работает над 5G-версией OnePlus 7T Pro McLaren Edition, ни одно подобное устройство не было анонсировано на мероприятии на прошлой неделе.

Соучредитель компании подтвердил, что решение не относится к «серии Pro, T-серии или другому устройству», которые должны иметь 5G, но еще не выпущены. Вместо этого OnePlus просто не верит, что пришло время запустить второй флагман с поддержкой 5G. Генеральный директор Пит Лау рассказал, что 5G станет ключевой тенденцией для флагманских смартфонов в следующем году. Тем не менее, сети по-прежнему будут ограничены несколькими развитыми странами и могут не присутствовать на ключевых рынках, таких как Индия, где OnePlus является самым популярным брендом в премиум-сегменте.

Ожидается, что грядущий OnePlus 8 будет оснащен изогнутым по краям дисплеем в паре с трехпозиционной камерой на задней панели, очень похожей на ту, что установлена ​​на OnePlus 7T Pro. Внутри, вероятно, будет Snapdragon 865 следующего поколения, 8 ГБ ОЗУ и не менее 128 ГБ хранилища.