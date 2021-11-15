OnePlus объявляет о закрытой бета-программе Android 12 для серии OnePlus 8

OnePlus уже выпустила бета-версию Android 12 для OnePlus 9 и 9 Pro , а теперь набирает тестеров для закрытого бета-обновления OxygenOS 12 на базе Android 12 от OnePlus 8, 8 Pro и 8T. В рамках этого закрытого бета-теста участники должны будут подписать соглашение о неразглашении данных и быть готовыми к обновлению, для которого потребуется чистая флеш-память, которая стирает все данные. Помните, что бета-сборки часто содержат ошибки, мешающие работе пользователей.

OnePlus пообещал предоставить подарки лучшим тестировщикам и поскольку компания называет это «краткосрочным закрытым бета-проектом», вы можете ожидать, что в ближайшее время он объявит о программе открытого бета-тестирования для 8, 8 Pro и 8T.