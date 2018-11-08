OnePlus обновила Switch для передачи данных с iPhone

Компания OnePlus обновила приложение Switch, для того чтобы добавить поддержку для передачи данных с iPhone. Однако в App Store нет подобного приложения для iOS, поэтому процесс окажется сложным.

Для этого необходимо загрузить бета-версию приложения OnePlus Switch для Android вместе с приложением iOS с сайта OnePlus, полная инструкция представлена на форуме OnePlus.

Также компания заявляет о поддержке iPhone в журнале обновлений для Android-приложения, однако нынешняя версия в Play Маркете (2.1.2) на самом деле не поддерживает эту функцию, там находится только инструкция по загрузке бета-версии с сайта OnePlus (2.2 .0) вместе с отдельным приложением iOS для передачи данных.