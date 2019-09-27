OnePlus обновит свои старые смартфоны до Android 10

Стало известно когда новую версию операционной системы получат старые модели OnePlus.

Cтабильная версия для OnePlus 7 и 7 Pro ожидается в середине ноября.

В конце октября стала доступна публичная бета-версия для OnePlus 6 и OnePlus 6T, а финальная версия выйдет в конце ноября.

А вот для владельцев OnePlus 5 и OnePlus 5T придется подождать до второго квартала 2020 года.

К сожалению OnePlus 3 и OnePlus 3T Android 10 не получат. В первую очередь прошивка выйдет для смартфонов Китайского рынка, после чего прошивка прилетит по воздуху и в другие страны.