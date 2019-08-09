OnePlus опережает Apple и Samsung

Основываясь на своей флагманской серии OnePlus 7, китайский производитель смартфонов OnePlus захватил свою самую высокую долю поставок в 43% во втором квартале (2-й квартал), став лидером в премиальном сегменте (30 000 рупий и выше) в Индии.

«Этот ультра-премиальный сегмент является частью общего премиального сегмента и обычно возглавляется Samsung и Apple . Со здоровыми продажами Samsung Galaxy S10 Galaxy 58 600- В OnePlus 7 Pro и Apple iPhone XR объемы в этом сегменте выросли почти вдвое, - сказал Карн Чаухан, аналитик Counterpoint Research.

Samsung опустился на вторую позицию в общем премиум-сегменте, удерживая 22-процентную долю, а объемы сократились на 16 процентов (в годовом исчислении).

Объемы продаж Apple в этом сегменте удваивались ежегодно во втором квартале 2019 года благодаря iPhone XR благодаря коррекции цен в апреле.

« Galaxy S10 Plus был топ-моделью для Samsung, несмотря на наличие более дешевого Galaxy S10e. Это показывает, что индийские потребители готовы платить больше за премиум-опыт», - сказал Чаухан.

Суммарная доля OnePlus, Samsung и Apple во втором квартале составила 85 процентов по сравнению с 88 процентами год назад.