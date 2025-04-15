OnePlus отказалась Open 2 из-за низкого спроса

Поставки традиционных моноблочных смартфонов стабильно в разы превышают объёмы продаж складных моделей — и именно это остаётся ключевой причиной, по которой Apple до сих пор не вошла в сегмент складных устройств. Похоже, к такому же выводу пришла и компания OnePlus, которая отказалась от выпуска OnePlus Open 2 — нового поколения своего складного смартфона. Генеральный директор компании принял это непростое решение, учитывая отсутствие значительного спроса. В официальном посте на форуме OnePlus представитель компании по имени Vale G сообщил, что OnePlus приостанавливает развитие линейки складных устройств, но не уходит из этой категории окончательно.

Компания признаёт, что складные смартфоны действительно приносят определённую пользу пользователям, однако высокая цена тормозит массовое распространение таких моделей. Кроме того, остаются вопросы по части надёжности — несмотря на усилия производителей, моноблочные смартфоны остаются более долговечными и проверенными временем. Это решение может удивить, но многие пользователи уверены, что оно правильное. Пока OPPO берёт на себя флагманскую роль в сегменте со своим Find N5, OnePlus сосредоточится на других инновационных продуктах, которые могут удивить потенциальных покупателей и принести компании прибыль. То есть OnePlus решила выждать и сосредоточиться на более востребованных направлениях, пока рынок складных смартфонов окончательно не созреет для массового принятия.