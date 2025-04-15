OnePlus отказалась Open 2 из-за низкого спроса

Компания признаёт, что складные смартфоны действительно приносят определённую пользу пользователям, однако высокая цена тормозит массовое распространение таких моделей. Кроме того, остаются вопросы по части надёжности — несмотря на усилия производителей, моноблочные смартфоны остаются более долговечными и проверенными временем. Это решение может удивить, но многие пользователи уверены, что оно правильное. Пока OPPO берёт на себя флагманскую роль в сегменте со своим Find N5, OnePlus сосредоточится на других инновационных продуктах, которые могут удивить потенциальных покупателей и принести компании прибыль. То есть OnePlus решила выждать и сосредоточиться на более востребованных направлениях, пока рынок складных смартфонов окончательно не созреет для массового принятия.