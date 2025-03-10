OnePlus откажется от главной фишки своих смартфонов

Компания OnePlus планирует отказаться от фирменного переключателя Alert Slider и заменить его на настраиваемую кнопку — об этом сообщил генеральный директор компании Пит Лау в посте на форуме OnePlus. Переключатель Alert Slider, который на протяжении последних десяти лет присутствовал на большинстве смартфонов OnePlus (за исключением OnePlus 10T), позволяет быстро переключаться между обычным, беззвучным и виброрежимами. Однако Лау считает, что этот механизм представляет собой сслишком крупный аппаратный элемент лишь для смены звуковых профилей, и на его место придёт умная, настраиваемая кнопка, обеспечивающая более персонализированный опыт. Он также добавил, что изменение приведёт к улучшениям пользовательского опыта, но не сказал, к каким.

Лау не уточнил, на каких моделях появится новая кнопка и когда ждать её внедрения. Однако он подчеркнул, что кнопка сохранит возможность переключения звуковых профилей без разблокировки устройства — это было обязательным условием. Кроме того, он заверил, что нововведение будет удобно как для продвинутых пользователей, так и для тех, кто ценит простоту. Судя по описанию, OnePlus может пойти по пути Apple и реализовать что-то похожее на Action Button, которую добавили в iPhone 15 Pro. Эта кнопка позволяет не только переключать звук, но и выполнять другие задачи, например, включать фонарик или запускать сложные автоматизации через iOS Shortcuts. Вероятно, компания OnePlus хочет добиться того же.