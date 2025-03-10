OnePlus откажется от главной фишки своих смартфонов

Компания OnePlus планирует отказаться от фирменного переключателя Alert Slider и заменить его на настраиваемую кнопку — об этом сообщил генеральный директор компании Пит Лау в посте на форуме OnePlus. Переключатель Alert Slider, который на протяжении последних десяти лет присутствовал на большинстве смартфонов OnePlus (за исключением OnePlus 10T), позволяет быстро переключаться между обычным, беззвучным и виброрежимами. Однако Лау считает, что этот механизм представляет собой сслишком крупный аппаратный элемент лишь для смены звуковых профилей, и на его место придёт умная, настраиваемая кнопка, обеспечивающая более персонализированный опыт. Он также добавил, что изменение приведёт к улучшениям пользовательского опыта, но не сказал, к каким.

Лау не уточнил, на каких моделях появится новая кнопка и когда ждать её внедрения. Однако он подчеркнул, что кнопка сохранит возможность переключения звуковых профилей без разблокировки устройства — это было обязательным условием. Кроме того, он заверил, что нововведение будет удобно как для продвинутых пользователей, так и для тех, кто ценит простоту. Судя по описанию, OnePlus может пойти по пути Apple и реализовать что-то похожее на Action Button, которую добавили в iPhone 15 Pro. Эта кнопка позволяет не только переключать звук, но и выполнять другие задачи, например, включать фонарик или запускать сложные автоматизации через iOS Shortcuts. Вероятно, компания OnePlus хочет добиться того же.
iPhone 17 получит дисплей на 90 или 120 Гц…
Судя по информации от инсайдеров, компания Apple планирует сократить разрыв между линейками iPhone 17 и i…
MediaTek представила процессоры Dimensity 7400 и Dimensity 7…
Компания MediaTek продолжает тенденцию незначительных обновлений своих мобильных процессоров нового покол…
iPhone 17 получит дисплей от iPhone 16 Pro…
В прошлом году только смартфоны iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получили передовую технологию OLED по с…
Samsung внедрит ИИ в 6G к 2030 году…
Компания Samsung опубликовала свою первую информацию по 6G ещё в 2020 году, а сегодня компания рассказала…
Realme GT7 Pro Racing Edition показали на пресс-рендерах…
Компания Realme опубликовала официальные изображения смартфона Realme GT7 Pro Racing Edition, презентация…
Samsung Galaxy A56 засветился в сети …
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружилось упоминание смартфона Samsung Galaxy A56, который е…
POCO F7 приписывают аккумулятор на 7000 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне POCO F7, который еще не …
HONOR Magic7 RSR Porsche Design оценили в 1095 долларов …
Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов топовой моделью Magic7 RSR Porsche Design, которая основа…
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor