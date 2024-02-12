OnePlus переврала параметры OnePlus 12R?

Пользователи заметили несоответствие характеристик смартфона OnePlus 12R на момент презентации и появления в продаже. Если изначально сообщалось о версии с 256 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, то затем информация была изменена на UFS 3.1. Похожая история случилась и с OnePlus 12. Здесь из параметров исчезла поддержка eSIM. OnePlus о ситуации пока не высказалась.

Напомним, что представленный в прошлом месяце OnePlus 12R является международной версией выпущенного ранее в Китае OnePlus Ace 3. Новинка оснащается производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, оперативной памятью стандарта LPDDR5X, 6,78-дюймовым экраном Oriental производства BOE с пиковой яркостью 4000 кд/м2, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой зарядки, фронтальной камерой на 16 Мп и тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро).