OnePlus планирует выпустить свой первый складной смартфон в 2023 году

OnePlus планирует выпустить свой первый складной смартфон в 2023 году. Новость поступила от информатора, который поделился изображением в Твиттере.

Это изображение намекает на то, что китайский производитель смартфонов, по-видимому, планирует выпустить складной телефон в следующем году. Кроме того, информатор также сообщил PhoneArena, что «несколько» складных смартфонов также находятся в разработке. На данный момент неизвестно, какой дизайн будет у будущего складного телефона. Хотя ходили слухи, что OnePlus выпустит как минимум одну модель, похожую на Oppo Find N. Find N имеет вертикальный шарнир с форм-фактором, аналогичным Samsung Galaxy Z Fold 3. Другими словами, он имеет основной дисплей, который складывается внутрь вместе с дополнительным внешним дисплеем. Также возможно, что OnePlus может выпустить уменьшенную и более доступную версию Galaxy Z Flip 3, которая имеет складную конструкцию. Существует даже тройной дизайн, который был замечен в патентах Samsung, но эта модель вряд ли появится в первой волне складных телефонов OnePlus.
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