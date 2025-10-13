OnePlus подтвердила 165-Гц в OnePlus 15

Компания OnePlus раскрыла подробности о дисплее флагманского смартфона OnePlus 15, который будет представлен уже в этом месяце. Итак, аппарат оснастят OLED-экраном Oriental третьего поколения производства BOE. Он характеризуется кадровой частотой 165 Гц, увеличенной на 13% яркостью HBM, уменьшенный на 11,8% цветовым сдвигом, уменьшенным на 10% энергопотреблением и увеличенным на 30% сроком службы. Также отмечается использование новых люминесцентных материалов X3 и нового поколения технологии Bright Eye Protection для заботы о глазах пользователя, наличие сертификата TÜV Rheinland Intelligent Eye Protection 5.0 Gold Label, возможности работы при яркости 1 нит и рамок толщиной 1,15 мм.

Смартфон Realme P4 5G показали в трех расцветках…
Компания Realme опубликовала изображения смартфона Realme P4 5G, который будет представлен в Индии уже 20…
Apple представила программу AppleCare One…
Сегодня Apple представила новую программу защиты устройств — AppleCare One. Это расширенная версия AppleC…
ZTE выпустила ультратонкий nubia Air…
Тонкие смартфоны становятся главным трендом 2025 года, и nubia Air от ZTE — одно из самых свежих предложе…
OPPO K13 Turbo испытали на перегрев в пустыне…
Компания OPPO отвезла еще не представленный официально смартфон K13 Turbo в самое жаркое место в Китае, ч…
В сеть слили фейковые результаты тестов iPhone 17…
До презентации четырёх новых моделей iPhone 17 осталось чуть больше месяца, но уже сейчас известно, что в…
Бюджетный смартфон Honor X5c получил 90-Гц экран…
Компания Honor представила бюджетный смартфон Honor X5c, который базируется на 12-нанометровом процессоре…
iQOO Z10 Turbo+ оснастят ярким экраном…
Бренд iQOO раскрыл новые подробности о смартфоне Z10 Turbo+, который будет представлен на китайском рынке…
Redmi Turbo 5 получит металлическую раму корпуса …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл первые подробности о смартфоне Redmi Turbo 5, китайски…
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor