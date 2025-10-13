OnePlus подтвердила 165-Гц в OnePlus 15

Компания OnePlus раскрыла подробности о дисплее флагманского смартфона OnePlus 15, который будет представлен уже в этом месяце. Итак, аппарат оснастят OLED-экраном Oriental третьего поколения производства BOE. Он характеризуется кадровой частотой 165 Гц, увеличенной на 13% яркостью HBM, уменьшенный на 11,8% цветовым сдвигом, уменьшенным на 10% энергопотреблением и увеличенным на 30% сроком службы. Также отмечается использование новых люминесцентных материалов X3 и нового поколения технологии Bright Eye Protection для заботы о глазах пользователя, наличие сертификата TÜV Rheinland Intelligent Eye Protection 5.0 Gold Label, возможности работы при яркости 1 нит и рамок толщиной 1,15 мм.