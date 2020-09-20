OnePlus подтвердила задержку обновлений для OnePlus 5 и 5T

Компания OnePlus признала отсутствие последних обновлений программного обеспечения для смартфонов OnePlus 5 и OnePlus 5T, при этом компания заявила, что все еще проводит тесты нового обновления OxygenOS, чтобы устранить ошибку, связанную с модулем связи.

Руководитель продукта OxygenOS Гэри С. сказал, что обновление обрабатывается в первоочередном порядке командой разработчиков, но проблема все еще не решена. При внутреннем тестировании разработчики обнаружили серьезную ошибку, связанную с коммуникационным модулем, об этом заявил Гэри С. Для решения этой проблемы потребовалось много разговоров с оператором связи для совместного решения проблем, что значительно задержало выпуск.

В результате компания OnePlus не смогла вовремя выпустить следующую стабильную версию OxygenOS для смартфонов OnePlus 5 и 5T.
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