OnePlus показала новый смартфон который представят на CES 2020

OnePlus также планирует посетить CES 2020, где покажет концепт нового смартфона.

С этой информации поделилась сама компания на фициальной странице в Twitter, опубликовав тизер нового смартфона.

Главной особенностью модели станет модуль камеры, который прячется и возникает по желанию пользователя. Объективы камер постоянно спрятаны за стеклом, которое меняет тон из-за подачи электрического импульса. В результате объектив появляется при открытии приложения камеры, а затем исчезает, когда приложение не используется.

Компания OnePlus планирует показать Concept One в Лас-Вегасе на CES 2020. Когда новинку начнут продавать, пока что информации нет.