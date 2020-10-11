OnePlus показала упаковку OnePlus 8T

Компания OnePlus опубликовала фото коробки смартфона OnePlus 8T, а также раскрыла её содержимое. Сама упаковка выполнена в ярко-красной расцветке, а внутри покупатель обнаружит смартфон с нанесенной на него защитной пленкой, прозрачный чехол, адаптер питания мощностью 65 Вт и кабель USB-C. Напомним, что официальный анонс OnePlus 8T ожидается уже 14 октября.

По предварительным данным, аппарат получит 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, топовую платформу Snapdragon 865, тыльную квадрокамеру, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт и предустановленную ОС Android 11.
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