OnePlus представила Nord CE за 400 долларов

Сегодня компания OnePlus расширила свой ассортимент доступных смартфонов новой моделью Nord CE, который на протяжении достаточно длительного времени обсуждали на просторах интернета. Стоит сказать, что хотя смартфон называют доступным и он проигрывает флагману в плане характеристик, это всё равно достаточно крутой продукт. «CE» в данном случае расшифровывается как «Core Edition» — в компании называют устройство базой, которой предостаточно для большинства пользователей. Например, здесь используется процессор Snapdragon 750G с 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Также имеется либо 128 ГБ, либо 256 ГБ памяти для хранения личного контента — весьма неплохо, хватит для фотографий, музыки и игр.

На передней панели смартфона находится 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 x 1080 пикселей, есть поддержка частоты обновления 90 Гц и цветовая гамма P3 — цветопередача должна быть достаточно реалистичной, но по цифрам это определить тяжело. Также на фронтальной панели имеется отверстие для фронтальной камеру на 16 Мп. На тыльной стороне есть сразу три камеры — основной датчик это 64-мегапиксельная камера с объективом f/1.79, PDAF и электронной стабилизацией изображения, а также поддержкой видеосъемки до 4K при 30 кадрах в секунду. Наряду с этим есть 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с объективом на 119 градусов и f/2.25. За всё это в базовой версии просят чуть больше 400 долларов, так что настоятельно рекомендуем присмотреться.
Комментарии и отзывы OnePlus Nord CE
Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный мо...
С широкоформатными мониторами мы знакомились уже на примере нескольких моделей с соотношением сторон 21:9...
Redmi Note 10 Ultra получит 67-Вт зарядк...
В сети новые появились новые подробности о китайских версиях смартфонов Redmi Note 10, которые будут пред...
Motorola Razr 5G начинает получать обнов...
Motorola razr 5G - второй складной смартфон компании после Motorola Razr 2019. Этот телефон дебютировал с...
Samsung Galaxy A02s и Galaxy A12 получил...
Samsung представила Galaxy A02s и Galaxy A12 в конце ноября. Несмотря на то, что эти телефоны были анонси...
Samsung Galaxy Book Odyssey оснастили гр...
Компания Samsung представила ноутбук Galaxy Book Odyssey. Это первый ноутбук с графическим процессором RT...
Обзор AeroCool Mirage L240. Недорогая си...
Семейство систем жидкостного охлаждения AeroCool Mirage отличает стиль «бесконечного зеркала» на крышке в...
Antec представила бесшумный корпус P82 S...
Компания Antec представила бесшумный корпус P82 Silent. Корпус выполнен в минималистичном дизайне. ...
Huawei Band 6 доступен по цене 59,99 дол...
Смарт-браслет Huawei Band 6 теперь доступен для покупки по цене 59,99 долларов. ...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor