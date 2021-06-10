OnePlus представила Nord CE за 400 долларов

Сегодня компания OnePlus расширила свой ассортимент доступных смартфонов новой моделью Nord CE, который на протяжении достаточно длительного времени обсуждали на просторах интернета. Стоит сказать, что хотя смартфон называют доступным и он проигрывает флагману в плане характеристик, это всё равно достаточно крутой продукт. «CE» в данном случае расшифровывается как «Core Edition» — в компании называют устройство базой, которой предостаточно для большинства пользователей. Например, здесь используется процессор Snapdragon 750G с 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Также имеется либо 128 ГБ, либо 256 ГБ памяти для хранения личного контента — весьма неплохо, хватит для фотографий, музыки и игр.

На передней панели смартфона находится 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 x 1080 пикселей, есть поддержка частоты обновления 90 Гц и цветовая гамма P3 — цветопередача должна быть достаточно реалистичной, но по цифрам это определить тяжело. Также на фронтальной панели имеется отверстие для фронтальной камеру на 16 Мп. На тыльной стороне есть сразу три камеры — основной датчик это 64-мегапиксельная камера с объективом f/1.79, PDAF и электронной стабилизацией изображения, а также поддержкой видеосъемки до 4K при 30 кадрах в секунду. Наряду с этим есть 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с объективом на 119 градусов и f/2.25. За всё это в базовой версии просят чуть больше 400 долларов, так что настоятельно рекомендуем присмотреться.