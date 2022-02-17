OnePlus представила доступный смартфон Nord 2 CE

Он поддерживает быструю зарядку мощностью до 65 Вт через прилагаемое зарядное устройство SuperVOOC (OnePlus отказался от собственного бренда Warp Charge в пользу SuperVOOC от Oppo, но они всегда были в основном идентичными), и телефон также имеет высокую частоту обновления 90 Гц 1080p OLED. экран размером 6,43 дюйма. Но поскольку OnePlus рассматривает его как доступный смартфон, у него по-прежнему есть исчезающе редкий 3,5-мм разъем для наушников. К сожалению, у него нет одного из ползунков предупреждений о товарных знаках OnePlus, чтобы предложить быстрый ярлык для перевода телефона в вибрационный или беззвучный режимы. Внутри Nord CE 2 установлен процессором MediaTek Dimensity 900 в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти (есть также версия с 6 ГБ ОЗУ, эксклюзивная для Индии). Вы получаете два слота для SIM-карт и дополнительный слот для карт памяти microSD, который поддерживает карты размером до 1 ТБ.