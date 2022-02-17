OnePlus представила доступный смартфон Nord 2 CE

OnePlus Nord 2 CE — новейшая модель в более доступной линейке Nord компании. Это урезанная версия прошлогоднего Nord 2, похожая на оригинальный Nord CE. CE означает «Core Edition», аналогично устройствам Samsung FE или «Fan Edition». Он стоит 299 фунтов стерлингов (349 евро) и будет доступен в Европе и Индии (но не в США). Он будет доступен для предварительного заказа с 3 марта и поступит в продажу 10 марта в Европе. Хотя это относительно доступный смартфон, ряд его характеристик стали появляться на флагманских смартфонах сравнительно недавно.

Он поддерживает быструю зарядку мощностью до 65 Вт через прилагаемое зарядное устройство SuperVOOC (OnePlus отказался от собственного бренда Warp Charge в пользу SuperVOOC от Oppo, но они всегда были в основном идентичными), и телефон также имеет высокую частоту обновления 90 Гц 1080p OLED. экран размером 6,43 дюйма. Но поскольку OnePlus рассматривает его как доступный смартфон, у него по-прежнему есть исчезающе редкий 3,5-мм разъем для наушников. К сожалению, у него нет одного из ползунков предупреждений о товарных знаках OnePlus, чтобы предложить быстрый ярлык для перевода телефона в вибрационный или беззвучный режимы. Внутри Nord CE 2 установлен процессором MediaTek Dimensity 900 в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти (есть также версия с 6 ГБ ОЗУ, эксклюзивная для Индии). Вы получаете два слота для SIM-карт и дополнительный слот для карт памяти microSD, который поддерживает карты размером до 1 ТБ.