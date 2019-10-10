OnePlus представила следующий флагман - 7T Pro

OnePlus объявил об истинном преемнике OnePlus 7, который он называет 7T Pro. Телефон оснащен новейшим чипсетом Snapdragon 855+, новой опцией цвета Haze Blue и более быстрым стандартным зарядным устройством Warp 30T.

Вертикальное расположение комплекта камеры с меньшим выступом остается неизменным в середине задней части. Новинка не имеет надреза на передней панели, так как вместо него имеется всплывающая камера. OnePlus 7T Pro имеет 6,7-дюймовую OLED-панель с высоким разрешением, слегка изогнутую по бокам. Само собой разумеется, экран поддерживает плавную частоту обновления 90 Гц, в отличие от большинства других флагманов на рынке.

Новое зарядное устройство Warp способно заряжать большую батарею OnePlus 7T Pro емкостью 4085 мАч, полную электронов, быстрее, наполняя почти 70% за полчаса. Однако самое значительное изменение - это удвоение объема внутренней памяти со 128 ГБ до 256 ГБ, катапультируя 7T Pro в ведущую категорию. OneTlus 7T будет поставляться с последней операционной системой OnePlus на базе Android 10 по ориентировочной цене в 56 тысяч рублей.