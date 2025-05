OnePlus представила смартфон 13S с ИИ-функциями

Хотя новейший смартфон OnePlus 13S пока эксклюзивен для Индии, его ключевые ИИ-функции всё же доберутся до пользователей за пределами этой страны. Наиболее заметной из них стала Plus Mind — интеллектуальная система для сохранения информации в отдельном пространстве Mind Space, что избавляет от необходимости вручную вносить важные события и даты в календарь. Система позволяет извлекать данные (расписания, бронирования, информацию о мероприятиях и не только) из изображений или текста и автоматически добавлять их в календарь. Впоследствии эти данные можно легко найти с помощью встроенного поиска на базе ИИ. Позже в этом году OnePlus планирует обновить Plus Mind, добавив автоматическую категоризацию информации для лучшей организации.

Первым устройством с Plus Mind станет компактный OnePlus 13S — это вариант модели 13T, недавно представленной в Китае. Обе версии получили новую физическую кнопку Plus Key, пришедшую на смену фирменному переключателю режимов Alert Slider. Plus Key также позволяет переключать режимы звука (обычный, беззвучный, вибро), запускать камеру, записывать звук или включать перевод. Функция Plus Mind будет доступна и на других моделях серии OnePlus 13 после обновления прошивки, плюс на телефонах без кнопки Plus Key эту функцию можно будет активировать свайпом тремя пальцами вверх по экрану. Решение довольно простое, но интересное, и тем, кто пользуется ИИ-функциями в повседневной жизни, это явно придётся по душе.