OnePlus работает над наушниками Nord TWS и телефоном под кодовым названием Oscar

Сегодня стало известно что OnePlus работает над наушниками Nord TWS которые будут дополнять линейку смартфонов среднего класса.

Несколько рендеров, предположительно показывающих наушники Nord, просочились в сеть, но источник говорит, что эти рендеры основаны на живых изображениях. Другими словами, фактически поставляемый продукт, вероятно, будет похож на то, что вы видите здесь.

Наушники Nord, имеют физическую кнопку с золотым оттенком. Но возможно, поверхность сенсорного управления покрыта золотым акцентом. В остальном они очень черные и имеют очень короткий но очень широкий бутон.

Помимо наушников, OnePlus работает над новым устройством под кодовым названием Oscar, который станет частью флагманской серии.