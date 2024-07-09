OnePlus работает над огромной батареей для смартфонов

Недавний релиз смартфона OnePlus Ace 3 Pro наглядно доказывает, что флагманский смартфон может поставляться в тонком корпусе и при этом иметь вместительную батарею ёмкостью в 6100 мАч. Компания добилась этого благодаря новой технологии, разработанной самой OnePlus, что достаточно необычно, потому что обычно такого рода технологиями занимаются сами производители аккумуляторных батарей. И успешное внедрение этой технологии является причиной возникновения информации о том, что китайский производитель электроники работает над созданием батареи ёмкостью 7000 мАч для своих будущих смартфонов. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем компания будет лишь наращивать производственные мощности в этом направлении.

Называется эта технология Glacier Battery — она, фактически, предоставляет компании свободу увеличивать ёмкость батарей в будущих смартфонах практически без влияния на толщину данного элемента конструкции (в разумных пределах, конечно). И инсайдер из издания Digital Chat Station утверждает, что батарею ёмкостью 7000 мАч пользователи увидят очень скоро — возможно, уже в 2025 году, потому что в 2024 году производитель ничего флагманского выпускать уже не планирует. Но это приятная новость, потому что новые батареи позволят получить более длительное время работы на одном заряде. Учитывая, что даже процессоров среднего уровня сейчас предостаточно для всего, подобные инновации являются просто необходимыми.
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