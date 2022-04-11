OnePlus работает над складным телефоном

На данный момент нет информации о сроках запуска складного предложения OnePlus. На сегодняшний день известно то, что OnePlus собирается выпустить пять смартфонов в этом году, но в список не входит складное устройство. Oppo и OnePlus выпустили различные смартфоны с аналогичными характеристиками, и складной телефон Find N может стать следующим телефоном в этом списке. Недавно обе компании объявили о слиянии OnePlus с Oppo для создания «еще более лучших продуктов» для клиентов. Фактически, OnePlus объединила свою OxygenOS с ColorOS от Oppo, чтобы повысить эффективность и стандартизировать работу с программным обеспечением на разных устройствах.