OnePlus работает над складным телефоном

По словам информатора, складной телефон OnePlus, который может выглядеть как Oppo Find N, находится в разработке. Складной смартфон Oppo Find N был представлен на выставке Inno Day в декабре. Однако информация о его дебюте на международных рынках до сих пор неизвестна. Смартфон поставляется с шарниром Flexion Hinge, и Oppo утверждает, что телефон идеально складывается, практически не оставляя зазора между двумя сторонами. И Oppo, и OnePlus, а также Vivo и Realme принадлежат китайской компании BBK Electronics.

На данный момент нет информации о сроках запуска складного предложения OnePlus. На сегодняшний день известно то, что OnePlus собирается выпустить пять смартфонов в этом году, но в список не входит складное устройство. Oppo и OnePlus выпустили различные смартфоны с аналогичными характеристиками, и складной телефон Find N может стать следующим телефоном в этом списке. Недавно обе компании объявили о слиянии OnePlus с Oppo для создания «еще более лучших продуктов» для клиентов. Фактически, OnePlus объединила свою OxygenOS с ColorOS от Oppo, чтобы повысить эффективность и стандартизировать работу с программным обеспечением на разных устройствах.
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