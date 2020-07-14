OnePlus раскрыла дизайн смартфона OnePlus Nord

Один из боссов компании OnePlus Карл Пэй показал еще не представленный официально смартфон OnePlus Nord во время интервью с видеоблогером Маркисом Браунли. Отметим голубую расцветку, которая должна стать фишкой этого смартфона, глянцевую заднюю панель, вертикально ориентированную основную камеру и врезанную в угол экрана сдвоенную фронтальную камеру.

По предварительным данным, смартфон будет оснащен 6,55-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображения 90 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 765G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольным модулем разрешением 8 Мп, макрокамерой на 5 Мп и датчиком глубины на 2 Мп, сдвоенной фронтальной камерой разрешением 32 Мп и 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Официальный анонс Nord ожидается 22 июля.