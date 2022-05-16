OnePlus раскрыла характеристики Nord 2T

Вчера компания OnePlus подтвердила поддержку зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт, которая может заряжать аккумулятор дневной мощностью всего за 15 минут на смартфоне OnePlus Nord 2T. Стоит отметить, что хотя эта информация носит официальный характер, сам смартфон компания пока что не представила и он является скорее слитым ранее устройством. Емкость аккумулятора при этом не упоминается, но, согласно утечкам, она составляет 4500 мАч. В любом случае, сегодняшний анонс подтверждает использование чипсета Dimensity 1300. Учитывая, что чип был представлен месяц назад и никто еще не представил свой гаджет на его платформе, Nord 2T будет первым, кто его использует.

1300 — это обновление модели 1200. Это по-прежнему 6-нм чип (из производственных цехов TSMC), он имеет четыре ядра Cortex-A78 (одно на 3,0 ГГц, три на 2,6 ГГц), четыре ядра A55 (2,0 ГГц) и процессор Mali. Завтра, если верить инсайдерам, будут представлены подробности о «камере флагманского уровня». По слухам, установка будет оснащена основной камерой с 50-мегапиксельным датчиком IMX766 (с OIS), сверхшироким 8-мегапиксельным модулем, а также 2-мегапиксельным модулем сзади и 32-мегапиксельным модулем IMX615 спереди. Окончательный анонс состоится 19-го числа, непосредственно перед официальным мероприятием. Так что совсем скоро можно будет смело говорить о преимуществах данного решения, когда появится официальная цена на новый смартфон среднего класса. Всё же на самом деле это не флагман.
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