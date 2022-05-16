OnePlus раскрыла характеристики Nord 2T

1300 — это обновление модели 1200. Это по-прежнему 6-нм чип (из производственных цехов TSMC), он имеет четыре ядра Cortex-A78 (одно на 3,0 ГГц, три на 2,6 ГГц), четыре ядра A55 (2,0 ГГц) и процессор Mali. Завтра, если верить инсайдерам, будут представлены подробности о «камере флагманского уровня». По слухам, установка будет оснащена основной камерой с 50-мегапиксельным датчиком IMX766 (с OIS), сверхшироким 8-мегапиксельным модулем, а также 2-мегапиксельным модулем сзади и 32-мегапиксельным модулем IMX615 спереди. Окончательный анонс состоится 19-го числа, непосредственно перед официальным мероприятием. Так что совсем скоро можно будет смело говорить о преимуществах данного решения, когда появится официальная цена на новый смартфон среднего класса. Всё же на самом деле это не флагман.