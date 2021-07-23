OnePlus решила проблему с троттлингом на флагманах

Пару недель назад OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro были исключены из топа Geekbench за манипуляции с работой процессора. Это произошло, когда в отчете Anandtech выяснилось, что устройства ограничивают производительность некоторых популярных приложений, но не делают этого при запуске приложений для тестирования. Интересно, что сама компания подтвердила свои действия, и теперь она даже анонсировала решение для данной ситуации. OnePlus подтвердил Android Police, что OnePlus 9R, а также недавно выпущенный OnePlus Nord 2 также имеют оптимизацию производительности, такую ​​как OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Кроме того, бренд сообщил, что позволит пользователям отказаться от этого в следующем выпуске OxygenOS. OnePlus сообщает, что его команда по исследованиям и разработкам в настоящее время работает над добавлением опции для включения / выключения этого оптимизированного режима.

Говорят, что эта функция появится в одной из первых сборок OxygenOS 12. Поскольку стабильный выпуск Android 12 ожидается к сентябрю, OxygenOS 12 также должна быть анонсирована примерно в то же время. Следовательно, мы ожидаем, что так называемый переключатель «оптимизированного режима» дебютирует к концу 2021 года. Кроме того, поскольку OnePlus объединил кодовую базу OxygenOS с ColorOS, мы можем ожидать больше функций программного обеспечения. Фактически, недавно анонсированный OnePlus Nord 2 с OxygenOS 11.3 со встроенной кодовой базой уже выглядит идентично ColorOS.