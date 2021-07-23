OnePlus решила проблему с троттлингом на флагманах

Пару недель назад OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro были исключены из топа Geekbench за манипуляции с работой процессора. Это произошло, когда в отчете Anandtech выяснилось, что устройства ограничивают производительность некоторых популярных приложений, но не делают этого при запуске приложений для тестирования. Интересно, что сама компания подтвердила свои действия, и теперь она даже анонсировала решение для данной ситуации. OnePlus подтвердил Android Police, что OnePlus 9R, а также недавно выпущенный OnePlus Nord 2 также имеют оптимизацию производительности, такую ​​как OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Кроме того, бренд сообщил, что позволит пользователям отказаться от этого в следующем выпуске OxygenOS. OnePlus сообщает, что его команда по исследованиям и разработкам в настоящее время работает над добавлением опции для включения / выключения этого оптимизированного режима.

Говорят, что эта функция появится в одной из первых сборок OxygenOS 12. Поскольку стабильный выпуск Android 12 ожидается к сентябрю, OxygenOS 12 также должна быть анонсирована примерно в то же время. Следовательно, мы ожидаем, что так называемый переключатель «оптимизированного режима» дебютирует к концу 2021 года. Кроме того, поскольку OnePlus объединил кодовую базу OxygenOS с ColorOS, мы можем ожидать больше функций программного обеспечения. Фактически, недавно анонсированный OnePlus Nord 2 с OxygenOS 11.3 со встроенной кодовой базой уже выглядит идентично ColorOS.
Комментарии и отзывы OnePlus 9 Pro
Смартфоны OPPO Reno6 выпустят в этом мес...
Сетевые источники поделились подробностями о серии смартфонов OPPO Reno6, презентация которых ожидается 2...
Выпущены недорогие смартфоны Alcatel 1 и...
В Европе появились два новых устройства Alcatel 1 и Alcatel 1L Pro. Смартфоны предлагают привлекательные ...
Samsung Galaxy M42 5G презентуют 28 апре...
Samsung официально объявила, что смартфон Galaxy M42 5G будет представлен 28 апреля 2021 года на индийско...
Samsung Galaxy M32 появился в продаже ...
Компания Samsung дала старт индийским продажам долгоиграющего смартфона Samsung Galaxy M32, который был п...
Старшая версия Samsung Galaxy M12 вышла ...
Компания Samsung дала старт российским продажам старшей версии смартфона Galaxy M12, который изначально б...
VIVO выпустила смартфон X60T Pro+ с чипс...
Информация о смартфоне VIVO X60T Pro+ появилась еще в апреле. На днях производитель все-таки выпустил дан...
Смартфон Vivo Y12A оценен в 145 долларов...
Компания Vivo представила смартфон Vivo Y12A, который оценен в 145 долларов в Тайланде. Новинку оснастили...
Характеристики Samsung Galaxy Z Flip3 сл...
Ожидается, что Samsung анонсирует смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip3 со складным экраном 11 августа. В п...
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
Обзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 годаОбзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 года
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor