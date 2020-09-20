OnePlus создала специальное приложение OnePlus Buds для сторонних телефонов

Конечно же, будучи продуктом OnePlus, компания ожидает, что вы будете использовать их со смартфонами OnePlus. Но это не означает, что они не работают с другими телефонами, вы можете их использовать, но для некоторых функций, таких как настройка жестов двойного касания, требуется приложение OnePlus Buds, которое требует при установке, чтобы у вас был OnePlus 6 или новее, работающий под управлением OxygenOS.
Компания OnePlus решила создать универсальное приложение, чтобы пользователи старых устройств OnePlus, а также телефонов других производителей могли использовать Buds в полной мере.
Новое приложение будет обрабатывать функцию двойного касания Buds на сторонних устройствах, а также сможет предоставлять для них обновления прошивки.