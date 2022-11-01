OnePlus стали доступнее на Aliexpress 11.11

OnePlus 10 Pro

OnePlus за время своего существования смогла собрать вокруг себя большое количество поклонников. Производитель от первого дерзкого заявления и конкуренции со флагманами именитых брендов перешел к планомерному выпуску смартфонов со вниманием к качеству исполнения. Также большим плюсом стала проработка программного обеспечения. Смартфоны продолжают сохранять актуальность и в 2022 году. В рамках распродажи Aliexpress они стали доступнее. Так в официальном магазине с купоном AEOP20, сразу несколько моделей с глобальной прошивкой можно получить еще и на 20 долларов дешевле. Список смартфонов, следующий:

OnePlus Ace

Флагман производителя обойдется в 518 долларов. Топовый процессор, камеры с высоким разрешением, яркий дисплей и выверенный дизайн. 518 долларов за флагман.

OnePlus 9

Недорогой смартфон, но при этом оснащенный дисплеем с диагональю 6.7 дюймов, поддержкой частоты 120 Гц, быстрая зарядка 160 Вт, аккумулятор с емкостью 4500 мАч. Стоит 298 долларов.

OnePlus Nord CE

Флагман прошлого года стал заметно дешевле, но при этом его производительности с запасом и для игр 2022 года. Высокое качество съемки, качественный дисплей, длительное время автономной работы. Обойдется в 329 долларов.

Компактный смартфон с AMOLED дисплеем частотой обновления 90 Гц. Бесконтактные платежи, сканер пальца в экране, матовая крышка. Интересен как «крепкий средняк» за разумный прайс. Стоимость его составляет 249 долларов.