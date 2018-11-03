OnePlus устанавливает мировой рекорд

На следующий день после того, как OnePlus 6T был запущен в Индии, он был одновременно распакован более чем 500 людьми на мероприятии в Мумбаи. Количество людей, пытающихся достать свой новый телефон из коробки одновременно, было достаточно большим, чтобы это событие считалось рекордом Гиннеса.

Сотни членов сообщества OnePlus, которые заказали телефон на Amazon, собрались в Richardson и Cruddas в Мумбаи, куда телефоны были доставлены. Мероприятие было организовано OnePlus с помощью Amazon, поэтому логистика доставки стольких телефонов на мероприятие не была проблемой. Телефоны были доставлены, владельцы распаковали OnePlus 6T и создали мировой рекорд Гиннеса. В общей сложности участвовали 559 человек.