OnePlus выпустила новое обновление Android 10 OxygenOS 10.0.1

Разработчики OnePlus выпустили Android 10 c OxygenOS 10 для OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro еще в сентябре, но компания решила исправить все недочёты и выпустила ещё одну версию ПО под номером OxygenOS 10.0.1 с Android 10.

Список изменении

Система

Обновление до Android 10

Новый дизайн интерфейса

Расширенные разрешения местоположения для лучшей конфиденциальности

Новая функция в меню настроек позволяющая выбирать формы значков для отображения в быстрых настройках

Общие исправления ошибок и улучшения

Полноэкранные жесты

Добавлены жесты от левого или правого края экрана для возврата назад

Добавлена возможность, позволяющая жестами влево или вправо по нижней панели навигации переключаться между последними приложениями

Игровые возможности

Новая функция Game Space (Игровое пространство) теперь объединяет все ваши любимые игры в одном месте для более легкого доступа и лучшего игрового опыта

Умный дисплей

Интеллектуальное отображение информации, основанной на определенном времени, местах и событиях для Ambient Display (Настройки - Дисплей - Ambient Display - Smart Display)

Сообщения

Теперь можно блокировать спам по ключевым словам в сообщениях (сообщения - спам - настройки - настройки блокировки)

Камера

Улучшенное качество фотографий

Обновление содержит в себе все основные нововведения операционной системы, а также исправление ошибок.