OnePlus выпустила новое обновление Android 10 OxygenOS 10.0.1

Разработчики OnePlus выпустили Android 10 c OxygenOS 10 для OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro еще в сентябре, но компания решила исправить все недочёты и выпустила ещё одну версию ПО под номером OxygenOS 10.0.1 с Android 10.
Обновление содержит в себе все основные нововведения операционной системы, а также исправление ошибок.
Список изменении
Система
- Обновление до Android 10
- Новый дизайн интерфейса
- Расширенные разрешения местоположения для лучшей конфиденциальности
- Новая функция в меню настроек позволяющая выбирать формы значков для отображения в быстрых настройках
- Общие исправления ошибок и улучшения
Полноэкранные жесты
- Добавлены жесты от левого или правого края экрана для возврата назад
- Добавлена возможность, позволяющая жестами влево или вправо по нижней панели навигации переключаться между последними приложениями
Игровые возможности
- Новая функция Game Space (Игровое пространство) теперь объединяет все ваши любимые игры в одном месте для более легкого доступа и лучшего игрового опыта
Умный дисплей
- Интеллектуальное отображение информации, основанной на определенном времени, местах и событиях для Ambient Display (Настройки - Дисплей - Ambient Display - Smart Display)
Сообщения
- Теперь можно блокировать спам по ключевым словам в сообщениях (сообщения - спам - настройки - настройки блокировки)
Камера
- Улучшенное качество фотографий