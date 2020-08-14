OnePlus выпустила последнюю версию Android 11 для OnePlus 8 и 8 Pro

OnePlus выпустила последнюю предварительную версию Android 11 для разработчиков для OnePlus 8 и 8 Pro.

В этом выпуске OxygenOS 11 наиболее заметное изменение - это новый язык дизайна пользовательского интерфейса, от настроек до большинства приложений OxygenOS. Теперь вместо стандартного внешнего вида Android, заменили на пользовательский интерфейс, который, по мнению многих, напоминает программное обеспечение Samsung One UI. А вот одна из самых больших новых функций, включенных в OxygenOS 11 - это Always On Display.

В этом дизайне есть цифровые часы, которые движутся по ходу дня, а также показывают, как часто вы разблокировали устройство и сколько заряда осталось. Это сочетание цифрового благополучия и стандартной функции Always on Display.

Панель в Android 11 добавляет дату и настройки звонка уведомлений в верхнюю часть панели. К сожалению, OnePlus еще не реализовал новый медиаплеер в панели быстрых настроек, который Google добавил в Android 11. Также OnePlus наконец-то добавила специальный переключатель темного режима в быстрых настройках.

Приложение OnePlus Camera получило незначительные изменения пользовательского интерфейса и функциональности. OnePlus изменил несколько значков, чтобы соответствовать общей эстетике OxygenOS 11, а также добавили новое меню для быстрого обмена фотографиями в различных социальных сетях и приложениях для обмена сообщениями.

Комментарии и отзывы OxygenOS 11
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