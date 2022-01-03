OnePlus выпустила стабильную версию Android 12 для двух своих смартфонов

Как и у всех остальных, у OnePlus были проблемы с развертыванием обновлений Android 12 на своих флагманах. И так же, как Google и Samsung, OnePlus пытается решить все проблемы, с которыми эти обновления были доставлены пользователям по всему миру. Стоит напомнить, что модели OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro были двумя телефонами производителя мобильных телефонов, которые недавно получили обновления Android 12. Из-за множества проблем, о которых сообщили пользователи, OnePlus пришлось остановить, а затем возобновить развертывание Android 12 на этих двух гаджетах. Перед концом года OnePlus анонсировала совершенно новую сборку Android 12, которая якобы устраняет остальные проблемы, которые не могли исправить предыдущие обновления. Новое обновление OxygenOS 12 (C.40) для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro сейчас развертывается в Индии и Северной Америке.

К сожалению, европейские клиенты не участвовали в первоначальном развертывании этого обновления, но OnePlus сообщила, что оно будет выпущено постепенно в январе 2022 года. Судя по всему, европейские сборки выпускаются отдельно из-за более строгого процесса технического утверждения. По сути, сборки Android требуют сертификации от нескольких заинтересованных сторон (разных операторов в разных странах), поэтому в Европе этот процесс занимает больше времени. Что касается обновления, то список изменений короткий, но, тем не менее, важный. Билд OxygenOS 12 build C.40 должен решить проблему невозможности доступа к сети 5G в определенных сценариях. Кроме того, обновление предназначено для решения проблемы сбоя обновления системы в определенных сценариях.