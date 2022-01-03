OnePlus выпустила стабильную версию Android 12 для двух своих смартфонов

Как и у всех остальных, у OnePlus были проблемы с развертыванием обновлений Android 12 на своих флагманах. И так же, как Google и Samsung, OnePlus пытается решить все проблемы, с которыми эти обновления были доставлены пользователям по всему миру. Стоит напомнить, что модели OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro были двумя телефонами производителя мобильных телефонов, которые недавно получили обновления Android 12. Из-за множества проблем, о которых сообщили пользователи, OnePlus пришлось остановить, а затем возобновить развертывание Android 12 на этих двух гаджетах. Перед концом года OnePlus анонсировала совершенно новую сборку Android 12, которая якобы устраняет остальные проблемы, которые не могли исправить предыдущие обновления. Новое обновление OxygenOS 12 (C.40) для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro сейчас развертывается в Индии и Северной Америке.

К сожалению, европейские клиенты не участвовали в первоначальном развертывании этого обновления, но OnePlus сообщила, что оно будет выпущено постепенно в январе 2022 года. Судя по всему, европейские сборки выпускаются отдельно из-за более строгого процесса технического утверждения. По сути, сборки Android требуют сертификации от нескольких заинтересованных сторон (разных операторов в разных странах), поэтому в Европе этот процесс занимает больше времени. Что касается обновления, то список изменений короткий, но, тем не менее, важный. Билд OxygenOS 12 build C.40 должен решить проблему невозможности доступа к сети 5G в определенных сценариях. Кроме того, обновление предназначено для решения проблемы сбоя обновления системы в определенных сценариях.
Комментарии и отзывы Android 12
vivo представит в Индии смартфоны серии T…
vivo представит в Индии смартфоны серии TЕще в октябре компания vivo представила в Китае смартфоны премиум-класса среднего класса T. К ним относят…
Видео разборки Xiaomi 11T Pro…
Видео разборки Xiaomi 11T ProXiaomi 11T Pro является флагманским предложением производителя, поклонники его полюбили благодаря отлично…
Xiaomi планирует разработать новую технологию дисплеев…
Xiaomi планирует разработать новую технологию дисплеевНа этой неделе, компания Tianma Microelectronics объявила что она подписала новое соглашение о сотрудниче…
Создатель Apple раскритиковал iPhone 13…
Создатель Apple раскритиковал iPhone 13Бывший соучредитель Apple Стив Возняк, похоже, не впечатлен последним iPhone, говоря, что он считает его …
Google Pixel 6 непригоден для ремонта…
Google Pixel 6 непригоден для ремонтаGoogle Pixel 6 и Pixel 6 Pro были полностью разобраны в нескольких видеороликах, раскрывающих их внутренн…
Xiaomi готова обновить 9 своих смартфонов до MIUI 13…
Xiaomi готова обновить 9 своих смартфонов до MIUI 13Генеральный директор Xiaomi, Лэй Цзюнь пообещал, что следующая крупная версия MIUI появится до конца этог…
Смартфон Vivo S12 получил двойную вспышку …
Смартфон Vivo S12 получил двойную вспышку Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo S12, одной из особенностей которой стала двой…
Живые изображения Samsung Galaxy S22 Ultra…
Живые изображения Samsung Galaxy S22 UltraНа прошлой неделе в сети появилось официальное промо-изображение Samsung Galaxy S22 Ultra , подтверждающе…
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камеройОбзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камерой
50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу
Обзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкойОбзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкой
Обзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor