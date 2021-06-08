OnePlus выпустила важный апдейт для своих флагманов

На прошлой неделе OnePlus перевыпустила сборки Android 12 Developer Preview для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro после исправления различных багов и недоработок, которые были обнаружены пользователями после первоначального релиза. И спустя несколько дней компания выпускает новое стабильное обновление для этих телефонов — речь идёт про прошивку OxygenOS 11.2.7.7, которая предоставляет новые функции и ряд улучшений, которые повлияют на ощущения пользователей от работы с устройствами. Важно отметить, что патча безопасности, который бы защитил смартфон от возможных дополнительных проблем и исправил уязвимости, никто не выпускал — апдейт касается исключительно новых функций. Согласно официальному журналу изменений, свежее стабильное обновление OxygenOS для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro снижает энергопотребление в определенных сценариях и улучшает качество съемки фото и записи видео.

Также в апдейте были исправлены известные проблемы и повышена стабильность работы операционной системы. И последнее, но не менее важное: обновление также добавляет новый переключатель в приложение камеры, чтобы включить или отключить запись видео в HDR на OnePlus 9 Pro. Эта функция ранее была автоматизирована, что понравилось далеко не всем. Теперь у пользователей будет возможность выбрать режим съёмки, получив более высокое качество картинки там, где это действительно нужно. Если у вас пока что нет обновления прошивки в настройках, то стоит просто немного подождать — совсем скоро всё появится.