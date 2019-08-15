OnePlus выпустит новый телефон 5G для мирового рынка

2019-08-15, Автор - Anna; Продукт - OnePlus 7T Pro; [38]
Генеральный директор OnePlus Пит Лау подтвердил, что в этом году компания выпустит вторую модель с поддержкой 5G. И в отличие от OnePlus 7 Pro 5G, который доступен на некоторых рынках, второй телефон, OnePlus 7T Pro, для поддержки беспроводных сетей следующего поколения будет совместим с сетями 5G по всему миру.

Как ожидается, новая модель 5G будет включать в себя всплывающую селфи-камеру, которая автоматически убирается, когда телефон чувствует, что телефон падает. Кроме того, новая модель, скорее всего, будет работать на мобильной платформе Snapdragon 855+. Это разогнанная версия Snapdragon 855, которую можно найти в OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro . Чип следующего поколения, Snapdragon 865, скорее всего, не будет найден внутри телефона до начала 2020 года.

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