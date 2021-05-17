OnePlus выпустит смартфон Nord CE 5G

Известный своей осведомленностью информатор Макс Джамбор сообщил о том, что следующим смартфоном компании OnePlus станет OnePlus Nord CE 5G. Предполагается, что речь идет об устройстве среднего ценового сегмента, параметры которого будут схожи с характеристиками Nord N10 5G. Последний оснащается 6,49-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, восьмиядерной платформой Snapdragon 690, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти MicroSD, тыльной квадрокамерой с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, дактилоскопом, 3,5-мм разъемом для наушников, батареей ёмкостью 4300 мАч и поддержкой проводной зарядки на 30 Вт.