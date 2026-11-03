OnePlus выпустит смартфон OnePlus Turbo 7

Авторитетный инсайдер Wisdom Pikachu сообщает, что смартфон OnePlus Turbo 7 уже находится на стадии активной разработки. Смартфон оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (как у флагмана OnePlus 16), основной камерой с 200-Мп главным модулем, дисплеем с частотой обновления до 185 Гц в играх и корпусом со стеклянной задней панелью.

Напомним, что выпущенный в январе прошлого года OnePlus Turbo 6 имеет в своем оснащении 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, батарею ёмкостью 9000 мАч, 6,78-дюймовый AMOLED-экран с кадровой частотой 165 Гц и разрешением 2772:1272 пикселя, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 80 Вт и 27 Вт соответственно, защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP69K, 50-Мп тыльную камеру с оптической стабилизацией, 16-Мп фронтальную камеру и корпус толщиной 8,5 мм и массой 217 граммов.
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