OnePlus возьмется за создание собственного Smart-TV

Компания OnePlus объявила сегодня что выходит на новую категорию, категорию Smart-TV.

OnePlus TV будет оснащаться премиальным дизайном «OnePlus», будет выдавать лучшее качество изображения и звука подходящего для подключения дома. Также предполагается что OnePlus будет иметь агрессивную ценовую политику, предлагая высококачественные функции по сниженной цене по сравнению с установленными брендами, как это было на рынке смартфонов. Однако окончательная цена остается загадкой, как и во всем остальном, включая дату релиза.