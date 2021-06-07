OnePlus впервые показала Nord N200 5G

Этим летом OnePlus выпустит пару смартфонов среднего класса. Мы уже знаем, что OnePlus Nord CE 5G — один из гаджетов, который должен прибыть на этой неделе (презентация пройдет 10 июня). Еще одна модель линейки Nord, которая, как было подтверждено, совсем близка к релизу, называется OnePlus Nord N200 5G, и теперь мы впервые познакомимся с устройством вместе с некоторыми ключевыми характеристиками. Генеральный директор OnePlus Пит Лау раскрыл подробности нового телефона Nord в интервью информационному изданию PCMag, и, как сообщается, он сказал, что OnePlus Nord N200 5G будет его самым доступным устройством 5G за всю историю. OnePlus Nord N200 5G будет иметь 6,49-дюймовый дисплей с разрешением 1080p с отверстием в ​​верхнем левом углу под фронтальную камеру и частотой обновления 90 Гц.

Это, фактически, апгрейд панели 720p на Nord N100. Что касается дизайна нового смартфона — его нижняя рамка заметно толще, чем по бокам и сверху, что моментально бросается в глаза, но в целом фронтальная панель выглядит симпатично. Также OnePlus Nord N200 5G имеет три камеры на тыльной стороне, а вот сканера отпечатков пальцев на задней панели устройства нет. Вместо этого инженеры OnePlus расположили сканер на боковой панели устройства. К сожалению, пока что точной информации о характеристиках данного смартфона или о его возможностях в плане фотографии нет — придется ждать официального анонса и смотреть на обзоры, так как в России, скорее всего, гаджет официально не представят.
Комментарии и отзывы OnePlus Nord N200 5G
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