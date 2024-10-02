OnePlus запретили продавать в Германии

Стоит напомнить, что компания OnePlus (и её материнская компания Oppo) ранее оказались вовлечены в затяжной патентный спор с компанией Nokia, который на некоторое время привёл к запрету продаж устройств OnePlus и Oppo в Германии (эта ситуация разрешилась лишь несколько месяцев назад в рамках досудебного урегулирования). И, к сожалению, история повторяется. На этот раз проблема связана не с Nokia, а с компанией InterDigital, и она также касается патентного спора, но уже в отношении ключевых патентов на 5G и другие мобильные технологии. Эта ситуация во многом напоминает предыдущие разногласия с Nokia, только теперь она более серьёзная. В результате интернет-магазин компании OnePlus в Германии вновь не предлагает смартфоны к продаже, хотя другие продукты компании остаются доступными — следовательно, проблема, скорее всего, касается именно 5G-технологий.

К сожалению, специалисты пока что не знаю, когда OnePlus сможет возобновить продажу своих смартфонов в Германии, плюс есть вероятность, что блокировка на продажу будет задействована и за пределами этой страны. При этом представители компании уже выпустили официальное заявление, в котором отметили, что очень внимательно относятся к чужой интеллектуальной собственности, но пока что это выглядит очень размыто. Возможно, бренду придётся вновь идти на мировое соглашение, дабы исправить ситуацию и вернуться на достаточно прибыльный для себя европейский рынок смартфонов в ближайшем будущем.
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