Оператор China Mobile закупил 2 миллионов смартфонов Honor Magic4

Напомним, что HONOR Magic4 характеризуется флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G, изогнутым 6,81-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2664:1224 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 кд/м2, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик с углом обзора 122°) и 8 Мп (телеобъектив), фронтальной камерой на 12 Мп, батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 66-Вт зарядки, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, модулем NFC, стереодинамиками, предустановленной ОС Android 12 с прошивкой HONOR Magic UI 6.0 и защитой в соответствии со степенью IP54.