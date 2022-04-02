Оператор China Mobile закупил 2 миллионов смартфонов Honor Magic4

Китайские источники сообщают о том, что китайский оператор China Mobile закупил у компании Honor 2 миллиона смартфонов Honor Magic4. Даже если речь идет о базовом варианте с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, то оператору пришлось заплатить минимум 1,26 миллиарда долларов. Ранее China Mobile купила у Xiaomi 3,3 млн смартфонов Redmi K40 и K40 Pro, а также 650 тысяч Xiaomi 12.

Напомним, что HONOR Magic4 характеризуется флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G, изогнутым 6,81-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2664:1224 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 кд/м2, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик с углом обзора 122°) и 8 Мп (телеобъектив), фронтальной камерой на 12 Мп, батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 66-Вт зарядки, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, модулем NFC, стереодинамиками, предустановленной ОС Android 12 с прошивкой HONOR Magic UI 6.0 и защитой в соответствии со степенью IP54.