Oppo A15s запущен в Индии в конфигурации 4 ГБ + 128 ГБ

Смартфон Oppo A15s был выпущен в Индии в конфигурации 4 ГБ + 128 ГБ, дополняя модель с 4 ГБ + 64 ГБ, который был запущен в декабре 2020 года. Изменений кроме как объема хранилища нет.

Oppo A15s будет выпускаться в двух цветовых вариантах - Dynamic Black и Fancy White, в отличии от младшей модели, он предлагает три цвета на выбор - Dynamic Black, Fancy White и Rainbow Silver. Oppo A15s работает под управлением ColorOS 7.2 на базе Android 10. Имеет 6,52 дюймовый дисплей с частотой 60 Гц, оснащен чипсетом MediaTek Helio P35. Камера включает в себя основную 13 МП камеру, 2 МП макро и 2 МП датчик глубины. На передней панели находится 8-мегапиксельная камера для селфи.

Емкость аккумулятора заявлена 4230 мАч. Рекомендованная цена смартфона Oppo A15s составляет 12 490 рупий (171,59 долларов).