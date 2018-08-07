Oppo A3s и его функции

Компания Oppo выпустила смартфон среднего класса.Девайс имеет в наличии модуль геопозиционирования GPS, радиоприемник FM, беспроводные адаптеры Bluetooth 4.2 и Wi-Fi, а также батарею емкостью 4230 мАч.В основу электронной начинки положен мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 450. Камера для селфи и видеозвонков имеет разрешение 8 МП. К тому же, она обладает функцией улучшения фотоснимков AI Beauty, в которой задействован искусственный интеллект.Дисплей гаджета имеет солидный размер – 6,2 дюйма, четкость изображения достигает 1520 х 720 пикселей. Экран, занимающий 88,8% лицевой поверхности, защищен прочным 2.5D стеклом. Стоимость смартфона составит 390 долларов.