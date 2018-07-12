Oppo A5 недорогой смартфон с хорошими функциями

Компания Oppo выпустила смартфон среднего класса. По внешнему оформлению гаджет похож на остальные смартфоны Oppo серии A. На задней стороне находится основная камера из двух блоков разрешением 13 МП и 2 МП. Камера для селфи и видеозвонков снабжена оптикой на 8 МП. Кстати, фронтальная камера имеет функции искусственного интеллекта для улучшения качества фотоснимков.Батарея устройства отличается повышенной емкостью в 4230 мАч. Разработчики обещают, что с таким аккумулятором Oppo A5 сможет бесперебойно работать 14 часов в режиме просмотра видеозаписей.Дисплей гаджета имеет расширенный формат 19:9, размер диагонали составляет 6,2 дюйма. Четкость изображения у экрана – 1520 х 720 пикселей. В верхней части дисплея имеется «монобровь» - дань своеобразной моде, зачинателем которой был iPhone X. В целом экранная матрица занимает почти 88% фронтальной панели.Стоимость смартфона составит 218 долларов.