Oppo A5 стоит 225 долларов

Официально представлен смартфон Oppo A5, который порадует вас как дизайном, так и производительностью. Устройство весьма привлекательно выглядит — над дисплеем имеется вставка с камерой и динамиком, больше ничего на фронтальной панели нет. Помимо дисплея, конечно же. На тыльной стороне у нас камера двойная, логотип компании и вспышка. Панель выполнена в довольно привлекательном стиле, с переливами и красивым логотипом компании. Внешне продукт выглядит очень современно, плюс сюда поставили неплохой процессор и достаточно оперативной памяти. Стоимость гаджета составляет 225 долларов, это заметно дешевле потенциальных конкурентов. Осталось только дождаться продаж в России, а там уже можно будет говорить о сравнении с другими устройствами. Но, пока что продукт нам очень даже нравится.