Oppo A57s появился в российской продаже

Компания Oppo дала старт российским продажам смартфона Oppo A57s, который оценен в 14 тысяч рублей за базовую версию. Вариант со 128 ГБ флеш-памяти станет доступен для покупки в следующем месяце.

Напомним, что новинка характеризуется ОС Android 12 с надстройкой ColorOS 12.1 «из коробки», восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio G35 c частотой до 2,3 ГГц, графикой IMG PowerVR GE8320 и модемом 4G/LTE, 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 60 Гц и яркостью 600 кд/м2, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, поддержкой NFC, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм разъемом, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной 33-Вт зарядки.