Oppo A60 представили официально

В начале этого месяца смартфон среднего класса Oppo A60 появился в базе данных Google Play, а сегодня он без лишнего пафоса и шума был официально представлен во Вьетнаме. Безусловно, в ближайшие недели он будет запущен на международном рынке — производитель всегда сначала выпускает устройство в Азии, а затем после короткого теста начинает продавать смартфон на более внушительном количестве рынков. Стоит отметить, что хотя по названию можно подумать, что этот смартфон является преемником модели A59, которую представили в декабре 2023 года, на деле этот смартфон с предшественником в линейке не имеет ничего общего. Например, у A59 есть поддержка 5G, тогда как в смартфоне A60 её не реализовали.

При этом смартфон Oppo A60 оснащён 6,67-дюймовым сенсорным LCD-экраном с разрешением 720x1604 пикселей, частотой обновления 90 Гц, пиковой яркостью 950 нит и частотой дискретизации касания 240 Гц. Под капотом устройства расположен процессор Qualcomm Snapdragon 680, 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Также гаджет получил основную камеру на 50 Мп, дополнительную камеру на 2 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт. Интересно, что смартфон получил разъём для наушников 3,5 мм и работает под управлением Android 14 с оболочкой ColorOS 14.0.1. При цене в 230 долларов это достаточно приличный набор характеристик, чтобы обратить на новинку своё внимание в будущем.
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