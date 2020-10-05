Oppo A73 получил кожаную заднюю панель

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo A73, который выделяется своим внешним исполнением. Во-первых, корпус получился тонким (7,45 мм) и легким (163 грамма). А во-вторых, задняя панель здесь выполнена из кожи. Новинку также оснастили 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешение 1080:2400 пикселей и соотношением сторон 20:9, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 16 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Snapdragon 662, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 128 ГБ флэш-памяти UFS 2.0, аккумулятором ёмкостью 4015 мАч, поддержкой быстрой зарядки VOOC 4.0 мощностью 30 Вт, а также предустановленной операционной системой Android 10 с фирменной надстройкой ColorOS 7.2.